Karabük'te feci olay

Olay, merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Daha önce 4 defa çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişiminde bulunan Yılmaz Güllüoğlu, bugün 5. kez aynı direğe çıktı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuna saniye saniye yansıyan o anlarda akıma kapılan şahıs dumanlar içerisinde metrelerce yüksekten yere düşerek ağır yaralandı.

Güllüoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada hayata döndürülen şahıs yapılan tüm müdahaleler sonrası hayatını kaybetti.