  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük'te el freni çekilmeden bırakılan otomobil mağazaya girdi

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:57:09 -
Karabük'te el freni çekilmeden bırakılan otomobil mağazaya girdi

KARABÜK (AA) - Karabük'te el freni çekilmeden bırakılan otomobilin mağazaya girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Albaykaraoğlanoğlu Caddesi'nde el freni çekilmeden park edilen 78 AAF 759 plakalı otomobil, bir süre sonra hareket etti.

Bir hafif ticari araca çarpan otomobil, daha sonra giyim mağazasına girdi.

Kazada iş yerinin camı kırılırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, park halindeyken hareket eden otomobilin, arkasındaki hafif ticari araca çarptığı, daha sonra kaldırma çıkan otomobilin mağazaya girdiği görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı