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Aktüel Karabük'te devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı
Aktüel

Karabük'te devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 14:13:00 -
Karabük'te devrilen hurda yüklü tır ulaşımı aksattı

KARABÜK (AA) - Karabük'te devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zekeriya Boyraz (56) idaresindeki hurda yüklü 78 AAN 995 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolu Cemallar köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki hurdalar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun trafiğe kapanması nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, tırın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası normale döndü.

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