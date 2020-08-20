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Aktüel Karabük'te devrilen beton mikseri yandı
Aktüel

Karabük'te devrilen beton mikseri yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:50:23 -
Karabük'te devrilen beton mikseri yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen beton mikseri yandı.

Umut S. (36) idaresindeki 78 AAS 542 plakalı beton mikseri, Çerçen köyü yakınlarındaki bir köprünün girişinde devrildi.

Beton mikseri alev alırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yangını söndürdü.

Beton mikseri, olay yerine çağrılan vinç ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.


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