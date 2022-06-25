Karabük'te demir çelik haddehanesinde yangın
Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi.
Karabük-Safranbolu kara yolu Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Fabrika çalışanları ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın, haddehanede zarara neden oldu.