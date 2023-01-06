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Yerel Karabük'te can pazarı: Yaralılar var
Yerel

Karabük'te can pazarı: Yaralılar var

Karabük-Yenice karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 15:32:00 - 2023-01-06 15:36:04
Karabük'te can pazarı: Yaralılar var

Kaza Karabük-Yenice karayolu Bolkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin A. yönetimindeki 78 AB 825 plakalı otomobil, Şenol T. idaresindeki 67 ZS 609 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Şenol T. ve yanındaki Tuncay T. ile 78 AB 825 plakalı otomobilde bulunan yolcu Ahmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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