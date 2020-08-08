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Aktüel

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 21:11:33 -
Karabük'te bir köy karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yamak köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, birden fazla Kovid-19 pozitif vakası tespit edilmesi üzerine köyün, 22 Ağustos saat 24.00'a kadar karantina altında tutulmasına karar verildi.

Köye giriş ve çıkışın sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Kovid-19 hastaları ile temaslıların sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, köyde karantina altında ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına ve alınan karara uymayanlara idari para cezası ile gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."


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