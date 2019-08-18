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Karabük’te bir binan istinat duvarı çöktü

Karabük’te yağmur sonrası 5 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü.

18 Ağustos 2019 Pazar 03:21
Karabük’te bir binan istinat duvarı çöktü

Karabük’te yağmur sonrası 5 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı çöktü. Yaşanan olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, gözyaşlarını tutamayan vatandaş müteahhit sitem etti.


Kurtuluş Mahallesi Adalet Sokak üzerinde bulunan5 katlı bir apartmanın istinat duvarı akşam üzeri başlayan yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen olayda apartmanda oturan 1 aile istinat duvarının yıkılmasının ardından binayı terk etti.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri istinat duvarının çöktüğü alana güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanın elektriği kesildi. Birvatandaş dairesinin bulunduğu apartmanda böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı müteahhite tepki göstererek, “Ben size köpek gibi yalvardım 2-3 seneden beri. Bu nedir ya” dedi. Diğer vatandaşlar apartmanın çevresinde gerekli çalışmaların zamanında yapılmadığını belirttiler.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 03:21
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