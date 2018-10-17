THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Karabük'te "bak şimdi seyret, ne oluyor" diye bağırdı! Sonrası dehşet...

Otopark işleten U.Y., yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı sevgilisinin evinin önüne gelip, kamyonetin kasasına bağladığı iple kendisini astı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:26
Karabük'te "bak şimdi seyret, ne oluyor" diye bağırdı! Sonrası dehşet...

Olay, KarabükYenimahalle'de kurulan çarşamba pazarında geçen pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. U.Y.(36), iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi S.K.Ç.'yi cep telefonuyla arayıp barışmak istediğini söyledi.

Olumsuz yanıt alan U.Y., kadının evinin önüne geldi. Evinin balkonuna çıkan S.K.Ç.'ye "Bak şimdi seyret, ne oluyor" diye bağıran U.Y., daha sonra pazar yerinde park halindeki kamyonetin kasasına çıktı. Burada boynuna geçirdiği ipi, kamyonet kasasının demirine bağlayan U.Y., kendisini boşluğa bıraktı.

Eski sevgilisini kurtarmak için koşarak evden çıkan S.K.Ç., kamyonetin yanına geldi. S.K.Ç., U.Y.'yi kucaklayarak kaldırıp ipi kesti, ardından 112 Acil'i arayarak yardım istedi. U.Y. gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. U.Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 21:26
  1. Karabük
  2. intihar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB liderler zirvesi başladı
    1. AB liderler zirvesi başladı
    2. Terör devleti ABD Münbiç'te askeri..
    3. Vakıf Katılım’a İki Yeni Yönetim..
    4. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    5. Karabük'te "bak şimdi seyret, ne..
    6. May Brexit’te ısrarlı
    7. Beşiktaş-Genk maçının biletleri yarın..
    8. Roma'da Cengiz şoku! Kabul etmedi
    9. Yağmurlar zeytine yaradı
    10. Afyonkarahisar’da halk otobüsünü..
    11. Fatih Altaylı hakkında soruşturma açıldı
    12. Rusya BM Temsilcisi Nebenzia: Türkiye..
    13. Rusya: ABD tehlikeli bir oyun oynuyor!
    14. Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme..
    15. Arsene Wenger: Almanya'nın Mesut'a..
    16. Birleşmiş Milletler Suriye Özel..
    17. Avrupa Birliği zirvesinde yüzlerce..
    18. Rıdvan Dilmen duyurdu! 'Ali Koç..
    19. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    20. 'CHP'nin kasasına İş Bankası'ndan tek..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı