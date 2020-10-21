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Aktüel Karabük'te Azerbaycan'a destek konvoyu
Aktüel

Karabük'te Azerbaycan'a destek konvoyu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:11:16 -
Karabük'te Azerbaycan'a destek konvoyu

KARABÜK (AA) - Karabük'te üniversite öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarınca, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi.

100 Yıl Mahallesi'nde toplanan Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılmış araçlar, Safranbolu ilçesini de dolaşarak Kent Meydanı'na geldi.

Burada Karabük Üniversitesi öğrenci grupları adına konuşma yapan Azerbaycanlı Eshgin İsmaylov, kendi öz toprakları için mücadele ettiklerini, bunun karşılığında Ermenistan'ın her zamanki gibi sivilleri hedef aldığını söyledi.

Birçok şehrin geri alındığını belirten Eshgin İsmaylov, her zaman yanlarında olan Türkiye halkına çok teşekkür etti.

Sivil toplum örgütleri adına konuşma yapan Mustafa Emir Kurşun da Ermenistan'ı kınayarak, her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Kalabalık, Karabük Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün şehitler için okuduğu duaya iştirak etti.


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