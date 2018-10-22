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Karabük'te arazi kavgasında kan aktı, ölü ve yaralı var

Eskipazar ilçesinde bir şahıs ile yeğeni arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:56
Karabük'te arazi kavgasında kan aktı, ölü ve yaralı var

Olay Eskipazar ilçesine bağlı Çandırlar köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Recep Yarar (33) evinin önünde çalıştığı sırada yanına gelen amcası Necati Yarar ile arazi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine amca Necati Yarar yanında getirdiği av tüfeği ile yeğeni Recep Yarar’ı boynundan eşi Yasemin Yarar’ı ise sırtından vurarak yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine durum 112 ve Jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Recep Yarar’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan eşi Yasemin Yarar ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Olay sonrası Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, kaçan Necati Yarar’ın yakalanması için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:56
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