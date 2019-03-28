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Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor

AK Parti Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen AK yürüyüşler programı Aydınlıkevler Mahallesinde devam etti.

28 Mart 2019 Perşembe 10:55
Karabük’te ‘AK Yürüyüşler’ devam ediyor

AK Parti Karabük İl Teşkilatı tarafından düzenlenen AK yürüyüşler programı Aydınlıkevler Mahallesinde devam etti.


Yürüyüş programına AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti 24. Dönem Karabük Milletvekili Osman Kahveci, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaşkatıldı.


"Bu meydanlar gösteriyor ki 31 Mart Karabük için değişim vakti"


AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal yaptığı konuşmada; “ Bu seçim Karabük’ün kader seçimi. İnanıyoruz ki milletimiz basireti ile feraseti ile sağduyusu ile hareket edecek. Bu meydanlar gösteriyor ki, 31 Mart Karabük için değişim vakti. Karabük’te gönüller değişim için birleşti. Sevgimizle geliyoruz. Gönüller yapmaya geliyoruz" dedi.


Projeleri hakkında bilgi veren AK Parti Belediye Başkan adayı Uysal konuşmaların ardından program son buldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:55
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