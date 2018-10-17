Karabük’te 18 yaşındaki Şirin, ölüme böyle koştu

Kaza Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. Sürücü Sabri B. (67), yanında bulunan eşi Naciye B. (65) ile birlikte otomobille seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Şirin Ok’a çarptı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki Şirin Ok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ŞOKUYLA, YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Kazanın ardından polis otosuna bindirilen yaşlı çift, olayın şokuyla yaşadıklarını anlattılar. Otomobilde seyir halindeyken genç kızın yola çıktığını anlatan Naciye B., “70-80 km hızla geliyorduk. Çocuk bir anda arkadaşlarının arasından önümüze atlayınca biz de bağırdık. Kendimizi zapt edemedik” diye konuştu.

Olayın şokunu yaşayan sürücü Sabri B. ise polis ekiplerine kaza anını anlattı. Öte yandan bazı üniversite öğrencileri de olay yerini meraklı gözlerle izledi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarpıyor. Talihsiz genç kız, çarpmanın etkisiyle bir kaç metre öteye savruluyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.