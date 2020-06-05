  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük’te 1 vaka, 1 taburcu

Karabük’ün Yenice ilçesinde karantinaya alınan şantiyedeki vaka sayısı 3 olurken, tedavi altına alınan bir hastanın da taburcu edildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:48:12 -
Karabük’te 1 vaka, 1 taburcu

Karabük’ün Yenice ilçesinde karantinaya alınan şantiyedeki vaka sayısı 3 olurken, tedavi altına alınan bir hastanın da taburcu edildiği öğrenildi.


Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan iki işçide korona virüs tespit edilmesinin ardından karantina altına alınan şantiyedeki vaka sayısında artış sürüyor. Dün akşam, karantinada kalan 3 kişi daha solunum ve yüksek ateş şikayeti ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalara yapılan testlerde bir işçinin sonucu pozitif, bir işçinin negatif çıkarken, diğer işçinin ise sonucunun çıkması bekleniyor.


Polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların yasaklandığı şantiye alanında vaka sayısı 3 olurken, diğer işçilerinde testleri yeniden yapılacak.


Öte yandan hastanede Covid-19 tedavisi gören bir hastanın da yapılan iki testi negatif çıkınca taburcu edildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı