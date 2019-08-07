Karabükspor YO-YO testinden geçti Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıklarını Yenişehir Çamlık Sahası’nda günde çift antrenman ile sürdürürken, kırmızı-mavililerbugün gerçekleştirdiği antrenmanlarda farklı testlerden geçti.

Kardemir Karabükspor yeni sezon hazırlıklarını Yenişehir Çamlık Sahası’nda günde çift antrenman ile sürdürürken, kırmızı-mavililerbugün gerçekleştirdiği antrenmanlarda farklı testlerden geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor’da oyuncularasabah antrenmanında antropometrik ölçüm yapıldı. Teknik Direktör İsmail Demirci nezaretinde çalışmalarını sürdüren Kardemir Karabükspor’da, akşam antrenmanında ise oyunculara YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular üç grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti.

Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

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