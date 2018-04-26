Karabükspor, Göztepe'nin konuğu olacak
Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak.26 Nisan 2018 Perşembe 09:40
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31. haftanın açılış maçında yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Ligde 31. haftaya 44 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Ligde 29. haftada konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçtikten sonra geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönen Göztepe, yarın rakibini yenip üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak.
Ligin ilk devresinde Karabük'te oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 üstün tamamlamıştı.
Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil olan Andre Poko, yarın eski takımına karşı oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre yarınki maçta forma giyemeyecek.
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