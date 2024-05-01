Karabüklü gençlerden İnsansız Nano Helikopter! Dünyada birkaç ülke yapabiliyor

Özel kuvvet unsurlarının kullandığı nano boyutlu insansız hava araçları muharebe ortamında gizli keşif-istihbarat imkânı sağlıyor.

Bir sinek büyüklüğündeki araçlar özel yazılım ve komplike sistemlerle yüklü oldukları için geliştirilmesi hayli zor sistemler arasında bulunuyor.

Savunma sanayiinin genç neferleri, bu zorlu projeyi gerçekleştirme konusunda emin adımlarla ilerliyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren Uludoğan Savunma, 'İnsansız Nano Helikopter' projesiyle TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

DÖRDÜNCÜ SEVİYEDEN DOKUZA ÇIKACAKLAR

833 proje arasında destek verilecek 43 programdan biri olan İnsansız Nano Helikopter, kilogram başına ihracat değerini çok üst noktalara taşıyacak.

Uludoğan Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyfeddin Cevdet Uludoğan, projede Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 4. aşamada bulunduklarını dile getirerek, kısa sürede 9. aşamaya gelerek nano helikopteri seri üretime hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projeyi 2025 yılında tamamlamayı arzuladıklarını anlatan Uludoğan, dünyada bu sınıfta insansız helikopter yapmayı başarmış ikinci firma olacaklarının altını çizdi. Uludoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Bu helikopterle amacımız, askeri istihbaratta özel kuvvetlerin kullanımına uygun insansız helikopter projesi geliştirmek. Bu projenin önemi, dünya üzerinde sadece 1 firma tarafından geliştirilip kullanılması. Biz Türkiye'den yerli firma olarak rakip çıkmayı planlıyoruz."

HER BİRİNİN FİYATI 200 BİN DOLAR

Uludoğan, başarıya ulaşmaları halinde bu alanda dışa bağımlılığı sonlandıracaklarını ve askeri stratejik konuda yerli çözüm üretmiş olacaklarını vurguladı.

Katma değer payı çok yüksek insansız helikopterin fiyatının 200 bin dolar civarında olduğunu ifade eden Uludoğan, ürünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok daha uygun fiyata vereceklerini söyledi.

Gençlerden oluşan ekibiyle çalışmalarını sürdüren Seyfeddin Cevdet Uludoğan, şu bilgileri verdi:

"Katma değer olarak gram bölü ihracat fiyatı çok yüksek bir ürün. Yüksek teknolojiyi içeriyor. O kadar ufak bir cihazın içine bu kadar yüksek teknolojiyi sığdırmak çok zor olduğu için dünyada bunu yapabilen şu an ikinci bir firma yok.

İnsansız nano helikopterimizin görüş açısı daha yüksek, yapay zeka modülümüz daha gelişmiş, havada kalma ve olumsuz hava koşullarına dayanma süremiz daha fazla diyebiliriz.

Koaksiyel rotor yapısı ve arka pervanesi ile daha stabil uçuş ve daha hızlı manevra kabiliyetimiz mevcut. Daha yenilikçi yaklaşımla projeyi sürdürüyoruz. Rakibimizin taklidi değil tamamen o sınıfta yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz."