Karabüklü atletler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı Karabüklü sporcular Sakarya’da yapılan 1500-2000 metre yarışlarında başarı sağlayarak Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hakkı kazandı.

Karabüklü sporcular Sakarya’da yapılan 1500-2000 metre yarışlarında başarı sağlayarak Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hakkı kazandı.

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında her yıl düzenlenen atletizm yarışlarındaSakarya’da gerçekleşen koşuda Yıldız Erkek, Yıldız Kız, Küçük Erkek, Küçük Kız kategorilerinde Yıldız Erkek ve Küçük Erkek takımı birinci, Küçük Kız takımı ikinci olarak 28 Nisan’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na gitmeyehak kazandı.

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