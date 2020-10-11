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Aktüel Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:
Aktüel

Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:

"İlimizde son bir hafta içinde vaka sayısında bariz bir artış gözlemlenmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 22:53:55 -
Karabük Valisi Gürel'den koronavirüs açıklaması:

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, il genelinde son bir hafta içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında bariz bir artış gözlemlendiğini bildirdi.

Vali Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlimizde son bir hafta içinde vaka sayısında bariz bir artış gözlemlenmektedir. Vaka sayısındaki artış, hastanemizde yatan hasta sayısında ve yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artışa sebep olmaktadır. Virüsle mücadelenin uzun sürmesinin sizlerde yorgunluğa ve bıkkınlığa sebep olduğunun farkındayız. Ancak aşının bulunması ve tedavi edici ilaçların bulunmasına kadar kendimizi ve sevdiklerimizi bu illetten korumak zorundayız."

Koronavirüsle mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gürel, Ramazan Bayramı öncesi il genelinde vatandaşın hassasiyetiyle vaka sayısının sıfırlandığını hatırlattığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bunu tekrar başarabiliriz. Uyulması gereken kurallar çok basit. Maske, mesafe ve temizlik. Gelin hep birlikte yarından itibaren Karabük'te bir kampanya başlatalım. Herkes üzerine düşeni yapsın ve virüsü hayatımızdan ve Karabük'ten uzaklaştıralım. Cumhuriyet kenti Karabüklüler olarak bize de örnek olmak, kurallara uymak yakışır. Sağlıklı bir Karabük ve sağlıklı bir Türkiye için maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyalım. Çevremize örnek olalım. Başarı için tedbirde ısrarcı olmak zorundayız ve bu mücadeleyi birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız."

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