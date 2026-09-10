Karabük Üniversitesi TEKNOFEST 2026 finallerine 15 takımla yükseldi

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon odaklı organizasyonlarından TEKNOFEST 2026'da üniversitenin finalist projeleri Hyperloop Geliştirme, Deep Dive Dynamics Su Altı Sistemleri, Çip Tasarımı, Elektronik Harp, Su Altı Roket, İnsansız Kara Aracı (İKA), Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu, Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları-Elektromobil ve Onkolojide 3T yarışmalarında yer alıyor. Finalist listesinde PARTECH, Deep Dive Dynamics, Küp X, Küp Y, SARATECH, HİCAZ, Maveralabs, Evrenos, SkyMind, Ayyıldız ve KBU-Medlab takımları bulunuyor.

PARTECH hem Hyperloop hem elektronik harpte finalde

PARTECH, Hyperloop Teknoloji Gösterim, Hyperloop Tanımlı Problem Çözme ve Hyperloop Tanımlı Performans kategorilerinin yanı sıra Elektronik Harp Yarışması'nda finale yükseldi. HİCAZ ise Hyperloop Tanımlı Performans ile Hyperloop Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde finale kalma başarısı gösterdi.

Deep Dive Dynamics Su Altı Sistemleri Kategorisi'nde, SARATECH Su Altı Roket Yarışması'nda yarışacak. Küp X ve Küp Y Çip Tasarımı Yarışması'nda, Maveralabs Elektronik Harp Yarışması'nda final biletini aldı.

Evrenos İnsansız Kara Aracı (İKA) kategorisinde, SkyMind Yapay Zeka Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması'nda, Ayyıldız Elektromobil kategorisinde finale kaldı. KBU-Medlab ise Onkolojide 3T Yarışması'nda finalist oldu.

Kırışık: "Gayretlerinin bir sonucudur"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 15 takımın finale yükselmesini öğrencilerin teknoloji ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların göstergesi olarak nitelendirdi. Kırışık, "Öğrencilerimizin farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2026 finallerinde 15 takımla yer alacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu başarı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini teknoloji üretimine dönüştürme konusundaki gayretlerinin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini ve Ar-Ge çalışmalarına katılmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Kırışık, "Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini, araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmalarını ve ülkemizin teknoloji hedeflerine katkı sunmalarını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Rektör, üniversite bünyesinde oluşturulan laboratuvar, atölye ve çalışma alanlarıyla gençlerin teknoloji üretim süreçlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

Finalist takımlar, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek final aşamasında projeleriyle dereceye girebilmek için yarışacak.