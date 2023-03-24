Karabük Üniversitesi onlarca personel alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurarak yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, posta vb. yol ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Bitiş : 06.04.2023 (Mesai Bitimi)

Başvuru Adresi : Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Demir Çelik Kampüsü, Kılavuzlar Mahallesi 413. Sokak No: 7 Merkez Karabük.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ÖNE ÇIKAN VİDEO