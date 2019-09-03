0553 313 94 23

Karabük Sağlık Müdürlüğünden bilgilendirme ve tanıtım konferansı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçe Aile Sağlığı Merkezilerinde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına Sağlıklı Hayat Merkezi bilgilendirme eğitimi ve kurum tanıtım konferansı verildi.

03 Eylül 2019 Salı 10:45
Karabük Sağlık Müdürlüğünden bilgilendirme ve tanıtım konferansı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçe Aile Sağlığı Merkezilerinde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına Sağlıklı Hayat Merkezi bilgilendirme eğitimi ve kurum tanıtım konferansı verildi.


Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda verilen konferansta, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi sorumlu Dr. Hasan Özdemir, Sağlıklı Hayat Merkezi Birim sorumlusu ve Vaka Koordinatörü Hemşire Leyla Yahşi, fizyoterapist Seray Zekiye Şahin Par, sosyal hizmet Uzmanı Gülşah Sabah, psikolog Şebnem Devrez, Çocuk Gelişim Uzmanı Şeyda Ergün, diş hekimi Esma Betül Atalay, KETEM’de görevli ebe Sıdıka Nesrin Ateş, ebe Sevilay Karaöz tarafından meslek ve birim tanıtımları yapıldı.


Konferansın ardından katılımcılara Sağlıklı Hayat Merkezi gezdirilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis başkanı ve bakanlar Biga güreşlerine davet edildi
    1. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    2. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    3. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    4. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    5. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    6. Galatasaray’dan imza şov
    7. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    8. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    9. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    10. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    11. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    12. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    13. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    14. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    15. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    16. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    17. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    18. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    19. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    20. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    21. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    22. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    23. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    24. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    25. İşadamları:
    26. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    27. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    28. Muş Belediyesinden örnek davranış
    29. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    30. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız