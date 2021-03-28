Karabük Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Karabükimsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti sadece aç kalma durumu değil, aynı zamanda şehvet ve öfke gibi içgüdülerini kontrol altına almayı sağlayan bir ibadettir. Bu sebeple Ramazan ayında suç derecesi diğer aylara göre daha az olduğu kanıtlanmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayında hareketlerimize dikkat etmemizi “Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin.” Sözüyle bildirmiştir. Ramazan ayına günler kaldığı için sahur ve iftar vakti vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Karabük İmsakiyesi 2021

Karabük'de ilk imsak 04.28'de ilk iftar 19.12'de olacak.