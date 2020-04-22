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Aktüel

Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

2020-04-22 21:24:54 -
Karabük protokolünden Bakan Karaismailoğlu’na ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Gürel ve milletvekilleri, ziyarette Bakan Karaismailoğlu’nu Karabük’e devam ederek, planlanan yatırımlar ile projeler hakkında bilgi verilerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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