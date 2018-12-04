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Karabük milletvekilleri Bakan Selçuk'u ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

04 Aralık 2018 Salı 19:37
Karabük milletvekilleri Bakan Selçuk'u ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleriNiyazi Güneş ve Cumhur Ünal Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ziyarette bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden yoğun yasama faaliyetleri esnasında bakanlık ziyaretlerini sürdüren Güneş ve Ünal son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Milli Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, milletvekilleri Bakan Ziya Selçuk’a Karabük’teki Milli Eğitim konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yatırımları, ihtiyaçları ve eksikliklerinin de görüşüldüğü ziyarette vekiller önem arz eden konuları Bakan Selçuk’a iletti.

Görüşmede milletvekilleri, Bakan Ziya Selçuk’a kendilerini Karabük’te ağırlamaktan duyacakları memnuniyetleri ifade ettiler.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:37
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