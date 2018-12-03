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Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ terör örgütüne yönelik Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, 10 asker gözaltına alındı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Karabük merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Bolu
  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Karabük
  8. fetö operasyonu
  9. Terör
  10. Terörle Mücadele
  11. Gözaltılar var

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