Karabük merkezli 6 ilde ’Tırpan’ operasyonu kapsamında 43 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen “Tırpan” adlı operasyonda 317 örgüt üyesi gözaltına alınırken, operasyon kapsamında Karabük merkezli 6 ilde toplam 47 şüpheliden 43’ü gözaltına alındığı 4 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık’ta 13 organize suç örgütü ve 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şahsa yönelik “Tırpan” adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonda 317 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 303 adet tabanca, 4 adet uzun namlulu silah (2 adet Kalaşnikof, 2 adet G1), 34 adet tüfek, 5 bin 432 adet fişek, 5 adet bıçak, 2 adet muşta, 1 adet pala, 1 adet samuray kılıcı, çok sayıda silah parçası, 271 adet sentetik hap, bin 660 adet extacy, 12 bin adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 300 gram esrar, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram eroin, 306 bin TL, bin 200 dolar, bin 100 euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.



Karabük merkezli 6 ilde 43 gözaltı



Öte yandan, operasyon kapsamında Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu Çankırı ve Elazığ’da 43 şüphelinin gözaltına alındığı 4 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.



Halk üzerinde baskı kurmak suretiyle, haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik yapmak, nitelikli yağma, yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silah ticareti yapma suçlarına ilişkin eylem niteliği taşıyan, suçları işledikleri değerlendirilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Karabük merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 28 tabanca, 24 tüfek, tabanca ve 447 adet tabanca fişeği, 150 adet icra yayı, 50 adet tabanca şarjörü, kaleşnikof, G-3 piyade tüfeği mühimmatları ile 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 28’i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Firari olan 4 şüphelinin ise aramaları devam ediyor.