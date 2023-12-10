Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.

-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.

-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.

-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.

-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.

-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.

-Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.

-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.

-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.

-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.

-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.

-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.

-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.

-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.

-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.

-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.

-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.

-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.

2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir.