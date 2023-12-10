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Kadın - Aile Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var
Kadın - Aile

Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:44:00 - 2023-12-10 21:43:01
Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var

Lavanta ailesinden olan ve yapı gereği lavantaya benzeyen fakat fayda ve tat olarak farklı olan karabaş otu insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Çok harika ve muhteşem bir bitki olan karabaş enfeksiyona, uykusuzluğa, ağrılara, romatizmaya, beyine ve daha birçok rahatsızlıklar da kullanılmaktadır. Karabaş otu çayının faydaları nelerdir?, Karabaş otu faydaları nelerdir? İşte yanıtı…

Karabaş Otunun Faydaları Nelerdir?

-Çok iyi balgam söktürücüdür. Düzenli kullanımda vücuttaki balgamı kısa sürede söker ve atar.
-İdrar yolları enfeksiyonuna karşı mucizesi bir ottur. İdrar yollarına görülen enfeksiyonu karabaş otu sayesinde yok olmaktadır.
-Deri hastalığında özellikle egzaman gibi hastalıklarda karabaş otu eksik edilmemelidir.
-Bitkiler arasında kalbi en iyi güçlendiren bitkiler arasındadır.
-Özellikle romatizma ağrılara karşı çok faydalı bitkidir. Romatizma ağrıları olanlar muhakkak kullanması gerekir.
-Uykusuzluk problemleri çeken kişilere uykuya dalmayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca düzenli kullanımda uykusuzluk problemine çözüm olmaktadır.
-Sinüzitin tekrar olmaması ve ilerlemesine karşı faydası bulunmaktadır.
-Diğer bir özelliği ise beyin tümörünü geciktirici olmasıdır. Fakat düzenli ve yeterli kullanılması gerekir.
-Ayrıca kan ve akciğer kanserini de geciktirici özelliği de bulunmaktadır.
-Sinir sistemini ve kalp organını güçlendirmektedir.
-Karabaş otunun kan sulandırıcı özelliği de bulunmaktadır.
-Yüksek tansiyonu için de faydalıdır. Yüksek tansiyonu düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
-Özellikle kan dolaşımı bozukluğuna da iyi gelmektedir.
-Hatta iç huzursuzluğa ve yorgunluğa karşı da karabaş otu çok faydası vardır.
-Epilepsi hastalığına karşı da çok faydası bulunmaktadır.
-Zekayı ve hafızayı güçlendiriyor ayrıca zihinsel yorgunluğa da iyi gelmektedir.
-Grip, nezle, soğuk algınlığına ve öksürük için de etkili bir ot türüdür.
-Baş ağrısında ve migren de etkili bir bitkidir.
-Sigarayı bıraktırıcı özelliği de bulunmaktadır.
-Hazımsızlığa, kabızlığa ve gaza da çok faydalıdır.

Karabaş Otunun Kullanımı Nasıldır?

2 tatlı kaşığı ister tohumunu ister 1 tatlı karabaş otunu kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca kaynatın. Demleme süresi dolduktan sonra süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde 10 gün boyunca için. 10 gün devam edin 7 gün ara verin. Kür halidir 2 defa yapılması yeterli olacaktır.
2 günde 1 olacak şekilde 1 bardak tüketin yeterlidir.

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