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Gündem Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik bir ikazda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:50:00 -
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'daki görevine başladığını bildirmişti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağar, "Bence Karabağ’da görev yapmaya başlayacak Rus Barış Gücünün ilk işi, boşaltacakları Ağdam, Laçin, Kelbecer rayonlarında ve Kazak’ın 7 köyünde Ermenilerin 'olası' yıkım, yağma, gasp, kirletme, yakma, yıkma, bozma gibi işlerine engel olmak, önleyici tedbirler almaktır." ifadelerini kullandı.

Ağar, tweetinin devamında, "Yoksa bu travma, husumet ve düşmanlık geride sağlam bir dam dahi bırakmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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