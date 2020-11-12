Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan’dan olay itiraf! Yaptıklarını kabul etti
Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı.' itirafında bulundu.
Azerbaycan, 30 yıllık aradan sonra Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Karabağ çatışmasına son verildi.
Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise peş peşe itiraflar geldi.
Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında “Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı. Üzgünüm" ifadelerine yer verdi.