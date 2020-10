Karabağ’ı mutlaka alacağız, durmak yok! Akit ateş hattında

Hacı Yakışıklı Gence

Ermenistan’a karşı 30 yıldır sabrettiklerini belirten Azerbaycan Milletvekili ve İlham Aliyev’in liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi Gence İl Başkanı Nagif Hamzayev; “30 yıla yakın bir süredir topraklarımız işgal altında. BM’nin 4 maddesinin yerine getirilmesini bekledik. Maalesef barış yoluyla topraklarımız bize geri verilmedi ve bu süreç içerisinde Ermenistan hep yeni savaşa hazırlandı. Sivil insanlarımızı katlettiler ve en son olarak da bizim topraklarımızı yeniden işgal etmeye çalıştılar. Karabağ Bölgesi’nin tamamen farklı bir yerinde bombalama yaptılar. 27 Eylül tarihinde sivil insanlarımıza ateş açtılar ve katlettiler. Artık bizim sabrımız tükendiği için karşı hamle hücumlarına başladık. Teröristlerden kendi topraklarımızı korumak için bir harekât başlattık” dedi.

PKK ve ASALA ile savaş

Azerbaycan’ın kesinlikle sivillere zarar vermediğini ifade eden Hamzayev; “27 Eylül’den bu yana Azerbaycan Ordusu yalnız harp meydanında teröristler ve Ermeni askerlerine karşı savaşıyor. Aynı zamanda Libya ve Suriye’den PKK ve ASALA yani Ermeni asıllı teröristler bu bölgeye getirilmiş ve bize karşı savaşta kullanıyorlar ama bizim ordumuz 5. nesil silahlarla donatılmış modern bir ordu haline geldi. O yüzden bizim sivillerle işimiz yok. Ermeni askerlerine karşı savaş yürütüyoruz. Topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz.”

Ermenistan intihar ediyor

“Şükürler olsun ki Azerbaycan Ordusu ilerliyor. Ermeni tarafı ise kendi askerlerini katlediyor. Kendi askerlerini zincirlerle bağlıyorlar. Askeri araçlara bağlıyorlar. Ama onlar kaçıyorlar. Biz en kısa zamanda topraklarımızı teröristlerden temizleyeceğiz.”

Karabağ alınacak!

“Karabağ’a ateşkes olsa da olmasa da bizim için en önemli şartımız Karabağ’ın alınması. Karabağ alınmadan bu sorun çözülemez, sonuna kadar devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de söyledi, kendi sınırlarımız içerisinde topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Daha sonra savaşın sonu barış ile biter zaten. Bizim sivillerle işimiz yok. Azerbaycan vatandaşı olan Ermenilere bile güvenliği sağlamaya hazırız. Şu an bile Bakü’de, Gence’de Ermeni asıllı insanlar yaşıyor. Bizim işimiz terörist ve bize karşı savaşan askerlerle. Ateşkesin en önemli şartı tüm topraklarımızın işgalden kurtarılmasıyla olur” şeklinde konuştu.

Türk halkına müteşekkiriz

Akit aracılığı ile kardeş Türk halkına da seslenmek istediğini belirten Nagif Hamzayev; “Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Çünkü hep bizim yanımızda oldular. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk Türk devleti. 82 milyon Türk halkı sağ olsunlar Azerbaycan’ı yalnız bırakmadılar. Maddi, manevi hem sahada hem masada Azerbaycan’ın yanında oldular. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı tüm yetkililer Azerbaycan’a destek mesajı verdiler. İki devlet, tek millet olduğumuzu bu savaşta dünyaya kanıtlamış olduk. Herkes bu kardeşliği konuşuyor ve bazı devletler bu kardeşliğimize de destek veriyor” dedi.

Uyurken vuruldular

Gence Valisi Niyazi Bayramov da gece yarısı bombalanan alanlarda vatandaşların her ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirterek; “Mağdur insanlarımızı burada yatakhane var, oraya yerleştirdik. 133 yaralımız vardı. Bunlardan birisi 13 yaşındaki Artur, Rusya Vatandaşıydı. Yaralılarımızın şu an durumu iyi. Gence şehrine 13 tane roket atıldı. İnsanlar evlerinde uyurken attılar. Onlar faşist olduğu için her türlü saldırılar gelebilir. Biz onların topraklarına saldırmıyoruz. Kendi öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ama onlar sivil insanların üzerine roket atıyorlar. Türk halkı ile biz iki devlet, tek milletiz. Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev hep birlikteler. Türkiye bize her zaman destek olur. Bundan dolayı kardeş ülkemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.