"Karabağ'dan çıkmam" diyen Ermeni papaz bakın nerede görüntülendi
Azerbaycan’ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde "Karabağ’dan çıkmam" deyip elinde silahla poz veren Ermeni papaz Ovannes, Erivan’da Paşinyan'a karşı düzenlenen protesto gösterilerinde ortaya çıktı.
Ermeni papaz Ovannes, Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde elinde silahla poz vererek "göz dağı" vermeye çalışmıştı.
Karabağ’ı asla terk etmeyeceğini söyleyen Ovannes, daha sonra kayıplara karışmıştı. Papaz Ovannes, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde kameralara yansıdı.
Başkent Erivan’daki gösteriler sırasında kameralara yansıyan Ovannes, papaz kıyafetleriyle kalabalık eylemci grubunun içinde görülüyor.