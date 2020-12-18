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Dünya Karabağ'da patlayıcı infilak etti! Rus asker öldü
Dünya

Karabağ'da patlayıcı infilak etti! Rus asker öldü

Rusya, Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kenti yakınlarında mayın temizleme çalışmalarında yer alan bir Rus subayın patlama sonucu öldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:52:00 -
Karabağ'da patlayıcı infilak etti! Rus asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kenti yakınlarında mayın temizleme çalışmalarında yer alan bir Rus subayın patlama sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şuşa kenti yakınlarındaki yolun bir bölümünde mayın temizleme çalışmaları sırasında bir patlayıcı cihaz infilak etti. Uluslararası Anti Mayın Merkezi mayın temizleme ekibinden bir subay ağır yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Acil tıbbi yardım sağlanan askerin hastaneye nakledilirken yolda yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, ölen askeri ailesine tüm yardım ve desteğin sağlanacağı kaydedildi.

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