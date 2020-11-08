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Dünya Karabağ’da Ermenilerden İsrail taktiği
Dünya

Karabağ’da Ermenilerden İsrail taktiği

İşgalci İsrail’in Filistin topraklarını gaspederek Yahudileri yerleştirmesi ve ardından sahiplenmesi taktiğini Ermeniler de Dağlık Karabağ’da uygulamış.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 21:59:00 -
Karabağ’da Ermenilerden İsrail taktiği

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi. Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu. Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni’nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan’ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi. Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim’de kurtarmıştı. 

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