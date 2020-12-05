Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan Rusya'yı suçladı: Silahlarınız işe yaramadı
30 yıla yakın bir süredir Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ toprakları kardeş ülke Azerbaycan tarafından geri alındı. Cephede bozguna uğrayan Ermenistan ise savaşın kaybedilme nedeni olarak Rus silahlarını sorumlu tuttu.
Yıllarca işgal altından olan Karabağ'ın Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmasının yankıları Ermenistan'da dalga dalga büyüyor. Ermeni halkı, Karabağ savaşının kaybedilmesinden Rus silahlarını sorumlu tuttu.
Rus silahları Türk SİHA'larına karşı başarısız oldu
Forum ve sosyal medyada Ermeni vatandaşlar Rus hava savunma sistemlerinin Türk SİHA'larına karşı işe yaramadığını belirtti. Su-30 savaş uçakları ve İskender füzelerinin çatışmalarda başarılı olamadığına dikkat çeken Ermeniler, Rusya'yı ağır sözlerle eleştirdi.