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Dünya Karabağ hüsranı sonrası Paşinyan'dan istifa açıklaması
Dünya

Karabağ hüsranı sonrası Paşinyan'dan istifa açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-04 21:54:00 -
Karabağ hüsranı sonrası Paşinyan'dan istifa açıklaması

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından kendisine yönelik istifa çağrılarına cevap verdi. Paşinyan, istifa etmeye hazır olduğunu ancak bu durumun sorunları çözmek yerine daha da kötüleştireceğini belirtti.

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı çetelerini temizlemek için 19 Eylül'de düğmesine basıp 24 saat içerisinde başarıyla sonuçlandırdığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor.

Operasyonun başladığı andan itibaren halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan aleyhinde protestolar düzenleyip istifasını istemişti. Paşinyan'a tepkiler devam ederken, Ermenistan Başbakanı istifa çağrılarına yönelik açıklamada bulundu.

"İstifa ederim ancak kötü sonuçları olur"

Paşinyan, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasına yardımcı olacaksa istifa etmeye hazır olduğunu fakat istifa etmesinin tam tersine yol açacağına inandığını söyledi.

Paşinyan, parlamentodaki oturumda bir muhalefet milletvekilinin sorusunu yanıtlarken "Ermenistan zorluklarla karşılaştı ve karşılaşıyor. Eğer istifam ve ayrılışımla tüm zorlukların üstesinden gelineceğini bilsem, bunu bir saniye düşünmeden yaparım çünkü ben sizin gibi koltuğa yapışıp kalmam." dedi.

Paşinyan, yaptığı analizlerin istifa etmesi halinde tam tersinin olacağını gösterdiğini vurgulayarak istifa etmemesinin nedenini bu şekilde izah etti. Ermenistan Başbakanı ayrıca iktidara geldikten sonra iki kez istifa ettiğini ve iki kez yeniden seçildiğini de söz konusu oturumda hatırlattı.
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