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Dünya Karabağ hezimetini anacaklar! Ermenistan’da 3 günlük yas
Dünya

Karabağ hezimetini anacaklar! Ermenistan’da 3 günlük yas

İstifa ettiği haberlerini yalanlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan “19 Aralık’ta ateşkesin 40. günü dolacak. Bu nedenle 19 Aralık’tan itibaren 3 günlük yas ilan ediyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:59:00 -
Karabağ hezimetini anacaklar! Ermenistan’da 3 günlük yas

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor. Muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep ederken gece saatlerinde Rus ve Ermenistan medyasında Paşinyan’ın istifa ettiğine dair iddialar dolaştı. Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen Nikol Paşinyan istifa etmediğini söyleyerek, “Ben halkın oylarıyla geldim ancak yeni bir seçimde halk beni seçmezse giderim” diyerek muhalefete rest çekti.

Nikol Paşinyan yeni söylemler ve suçlamalar ile Başbakanlık konumunda kalmaya çalışırken sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek Azerbaycan’ı suçladı. Dağlık Karabağ’da, Ermenilerin değil aksine Azerbaycan askerinin saldırılar gerçekleştirdiğini iddia eden Paşinyan, “Azerbaycan, Karabağ’daki, Rus Barı Gücü misyonlarının yetersiz olduğunu göstermeyi amaçlıyor” dedi.

Ayrıca ateşkes anlaşmadı maddeleri gereği esir takası yapacaklarını söyleyen Paşinyan, “Yakın zamanda tutukluların dönüşüne hazırlanıyoruz” diyerek kendilerinin de Azerbaycanlı mahkumları göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Anma etkinlikleri 19 Aralık'ta

Paşinyan ülkede yaşanan kutuplaşma ve kendisine yapılan istifa baskılarının ardından yeni bir karar açıkladı. Paşinyan aldıkları karar ile 19 Aralık tarihinden başlayarak ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. Paşinyan, “19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40’ıncı günüdür. 19 Aralık’tan itibaren Ermenistan’da 3 günlük yas ilan edilecek Cumhuriyet Meydanı’nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek” dedi.

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