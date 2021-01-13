Karabağ hezimeti Paşinyan’ın marifeti

Yakup Sarıçiçek

Ermeni medyasına verdiği röportajda Hambardzumyan, Ekim ayının başından itibaren güvenlik güçlerinin, özellikle Milli Güvenlik Servisi ve Genelkurmay başkanlarının cephedeki durumu Başbakan’a günlük olarak bildirdiklerini ve savaşın bir an önce bitirilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti. Hambardzumyan, kendisinin de katıldığı Ermenistan Güvenlik Konseyi’nin 19 Ekim’de yaptığı toplantıda, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın, Paşinyan’a savaşın derhal durdurulması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Hambardzumyan, şöyle devam etti: “Genelkurmay Başkanı durumu detaylarıyla açıkladı. Kayıpları sundu ve savaşı durdurmayı teklif ederek yenileceğimizi söyledi. Hafızam beni yanıltmıyorsa Savunma Bakanı David Tonoyan da bu görüşe katıldığını ifade etti. Muhalefet temsilcileri Arman Abovyan ve Edmon Marukyan da o toplantıda vardı. Ancak savaşı durdurma kararı alınmadı” diyerek alınan ağır yenilgisinin asıl sorumlusunun Paşinyan olduğunu ifade etti.