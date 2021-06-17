Karabağ, adalet ve barışın zaferi

Ziyaretinin ikinci gününde Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Şuşa’yı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Azad Karabağ topraklarında Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Kartal yuvası gibi kayalıkların üstünde semaya yakın kurulmasından olacak, Şuşa’ya kültürün, sanatın, edebiyatın ilhamları hep bolca gelmiştir” dedi.

Azerbaycan’ın yanında olacağız

Erdoğan, şöyle devam etti: “Kafkaslar’daki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız. Türk milletine olmadık iftiralarla çamur atanların önce Kafkaslara, Azerbaycan’a bakmaları gerekir. Hem de yalnız 100 yıl öncesine değil daha 30 yıl evvel Karabağ’da yaşananlara, Hocalı’da yaşananlara bakmalıdır. Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyen, gelsin Karabağ’da iki dönem arasındaki farka baksın.

Kanın değil, kalbin zaferi

“Bu zaferden (Karabağ) kimse rahatsız olmasın, çünkü bu yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Karabağ aynı zamanda, dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir. Nahçıvan’la Bakü’yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Bir daha Kafkasya’nın boynuna kimsenin esaret zinciri vuramaması için, önümüze çıkan fırsatları hep birlikte en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ermenistan Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız.”