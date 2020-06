Karaaslan, Havza'da kırsal mahalleleri ziyaret etti

Havza ilçesinde kırsal mahalleleri ziyaret ederek bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ziyaretler kapsamsında ilk olarak Havza’ya bağlı Sivrikese Mahallesini ziyaret ederek burada bulunan tarihi cami, cami içerisindeki el oyması minber ve cami içi süslemelerini inceleyerek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve mahalle Muhtarı Fatih Karaca’dan cami hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

Burada konuşan Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi olarak kırsal mahallelere olan hizmetlerin devam ettirildiğini ifade ederek; “Yapılan bu ziyaret ile vatandaşlarımız taleplerini en üst makamlara direkt iletme imkanı buluyor. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem hanım ve İl Başkanımız Ersan beye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum.” Dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ersan Aksu ise Samsun’un sağlık yatırımları bakımından önemli bir yerde olduğunu belirterek; “Türkiye güçlü bir ülke. Bunu pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Ak Parti ile birlikte sağlık yatırımları ile yoğun bakım sayımız 20 kat artı. Samsun’da yapılacak olan şehir hastanemiz ile birlikte Samsun tam bir sağlık şehri olacak.” Dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise konuşmasına katılımcıların Babalar Günü kutlayarak başladı. Karaaslan mahalle sakinlerinin dışarıdan gelenler için doğası ile tarihi özellikleri ile çok kıymetli bir yerde yaşadıklarını belirterek; “Bizler Samsununuzun her bir köşesi için hem değer üretmek hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette ilerlemek, yatırımlar ile yapılacak ile her neye ihtiyaç var ise onları gidermek üzere görev başındayız. 16 yıldır yoğun olarak siyasetin içerisindeyim. İlk defa kovit sürecinde bir şeyleri uzaktan gözlemleme şansım oldu. Onunda dışında hep sahadayız. O zamanda gördük ki hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu süreçte öyle bir sınav verdi ki hakikaten diğer dünya ülkeleri, o dünya devleri, Avrupa ülkeleri; Amerika idi o imrenilerek bakılan ülkelerinin çok ağır bedeller ödediği bu salgın sürecinde hamd olsun biz ülke olarak başarı ile çıktık. Canlarımızı kaybettik Allah rahmet eylesin. Halende çıktık diyemeyiz. O yüzden dikkatli olmaya her seferinde davet ediyorum sizleri. Allah korusun ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir. Dünyada hiçbir devlet yok ki 80 ülkeden vatandaşını alsın getirsin, yardım göndersin yada uçak kalksın gelsin. Dünyada başka hiçbir yerinde böyle bir ülke yok ki hem salgın ile mücadele ederken 5 büyük dev hastane açsın. Dünyada başka bir ülke yok ki bu salgının ekonomik tarafı ile mücadele ederken bir taraftan bu kadar yatırımı hayata geçirsin. Çünkü bizim gerçekten her şeyden önce çok güçlü, çok iradesi sağlam çok cesaretli bir Cumhurbaşkanımız var. Birde ona inanan bir milletimiz var.”dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Ak Parti olarak gelip de bir oy için halk ile bir araya gelenlerden olmadıklarını ifade ederek; “ Seçim var yok hiç önemli değil. Daha da inşallah 2023’e kadar bu ülkede seçim yok. O yüzden gelip ne yapabiliriz. Gerek Belediye Başkanımız, gerek il Başkanımız eksikleriniz var mı onları sizlerden öğrenmeye geldik. Haliniz hatırınızı sormaya geldik. Böyle hayırlı eski günlerimize en kısa sürede dönmeyi temenni ediyoruz. Az bir süremiz kaldı. Onun dışında da bu ülkeyi güçlendirmeye, kalkındırmaya, bu ülkenin hiçbir tarafı uzak demeden en ücra köşesine kadar yatırımları götürmeye çalışıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz.” Dedi.

Karaaslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını mahalle sakinlerine ileterek; “Bu süreci atlatacağız. Hep birlikte ülke olarak atlatacağız. Daha nice yollar, nice okullar, nice adliye binaları yapacağız. Ülkemizi el birliği ile kalkındırmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreçte dünyanın imrenerek baktığı bir ülke haline geldi. İnşallah bizlerde hepimiz gece gündüz demeden bunu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.” Dedi.

Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Mahallede hasta ziyareti gerçekleştirdi. Karaaslan mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Karaaslan ziyarette bir çocuğun elindeki kaz yavrusunu sevdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Kayabaşı Mahallesine geçerek burada Havza Muhtarı Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden ve bölge muhtarları ile bir araya geldi.

Karaaslan burada kendisini karşılamaya gelen bayanlar ile de bir süre sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Kayabaşı Mahallesi ziyaretinde tarihi Kurt Köprü’yü ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Mahalle Muhtarından köprü hakkında bilgiler aldı.

Burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarihi Sivrikese Cami, Kurt Köprü ve Kocoğlu Mahallesindeki prenses mezarının turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindekiler Kocaoğlu Mahallesinde bulunan prenses mezarını ziyaret ederek mahalle Muhtarı Sadık Kılıç’tan bilgiler aldı.