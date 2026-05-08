Dağcılar tırmanırken yanardağ patladı! Hayatını kaybedenler var
Dağcılar tırmanırken yanardağ patladı! Hayatını kaybedenler var

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bu sabah faaliyete geçen Dukono Yanardağı'na tırmanan 3 dağcının yaşamını yitirdiği, 10 dağcıdan da haber alınamadığı duyuruldu.

Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin North Maluku bölgesinde yer alan Dukono Yanardağı faaliyete geçerek 10 kilometre kadar yüksekliğe kül püskürtmeye başladı.

Bu sırada dağa tırmanan dağcılardan 3'ünün yaşamını yitirdiği, 10'undan ise hala haber alınamadığı kaydedildi.

Yaşamını yitiren dağcılardan 2'sinin Singapurlu, 1'inin ise Endonezyalı olduğu aktarıldı.

Endonezya'nın Halmahera Adası'nda yer alan 3 volkandan biri olan Dukono, 1933 yılından bu yana belirli aralıklarla faaliyete geçiyor.

Volkan, en son 6 Nisan'da faaliyete geçmiş, bu esnada bölgede bulunan dağcılar yara almadan kurtulmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

