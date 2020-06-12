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Siyaset

Karaarslan’dan Başkan Demirhan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve beraberindeki heyet Yunak Belediye Başkanı Abdullah Demirhan’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 10:32:05 -
Karaarslan’dan Başkan Demirhan’a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve beraberindeki heyet Yunak Belediye Başkanı Abdullah Demirhan’ı ziyaret etti.


MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan ve beraberindeki heyet, Başkan Demirhan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, MHP heyeti, Yunak-Ankara yoluna Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in isminin verilmesinden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Heyet, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı.

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