Kara yolu yatırımları GSYH’ye 2,4 milyar dolar katkı sağladı

Karaismailoğlu’nun mesajında paylaştığı videoda da yapılan yatırımların detayları yer aldı. Buna göre, salgın döneminde gerçekleştirilen kara yolu yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkısı 2 milyar 414 milyon dolar, üretime etkisi 5 milyar 374 milyon dolar olurken, istihdama katkısı yılda 95 bin kişiyi buldu. Bu dönemde demir yolu yatırımlarının GSYH’ye etkisi 745 milyon dolar, üretime etkisi 1 milyar 659 milyon dolar ve istihdama katkısı yılda 29 bin kişi olarak hesaplandı. Söz konusu 6 aylık dönemde hava yolu yatırımlarının GSYH’ye etkisi 148 milyon doları bulurken, deniz yolu taşımacılığına yapılan yatırımların 90 milyon dolar, haberleşme sektörüne yatırımların ise 98 milyon dolar etkisi oldu