  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
En düşük emekli maaşı belli oldu Kadın milletvekilinin kafasında canlı yayında bomba patlattılar Görenler şoke oldu: Evden 100 insan kafası çıktı İsrail’in maşası YPG/SDG ateşle oynuyor Türk zırhlısının görüntüsü yetti: SDG Fırat'ın doğusuna sürülüyor Büyükelçiden monşere tokat gibi cevap Halep’te terörün kökü kazınıyor! Köşeye sıkışan PKK/YPG’li hainler şehri terk ediyor! Türkiye'yi endişelendiren kuduz alarmı! Karantinaya alındı Trafikte mide bulandıran ahlaksızlık kamerada! Vatandaşlar isyan etti Türkiye ve İngiltere arasında dev ticaret köprüsü! 40 milyar dolarlık hedef için imzalar atıldı!
Gündem Kara yolu, çığ riski nedeniyle kapatıldı! Bölgede kar yağışı ile birlikte tipi etkili oluyor
Gündem

Kara yolu, çığ riski nedeniyle kapatıldı! Bölgede kar yağışı ile birlikte tipi etkili oluyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Van-Çatak kara yolu, çığ riski nedeniyle kapatıldı. Polis kontrol noktalarında durdurulan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Çatak ilçe merkezinde yağmur, Van-Çatak kara yolunda kar yağışı, tipi ve sis etkili oldu.

Geçen hafta çığ düşmesi sonucu kapanan ve 6'ıncı günde tek şeritten ulaşımın sağlandığı kara yolu, tipi ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Van'dan Çatak yönüne giden araçlar jandarma; Çatak'tan Van'a gelen araçlar, polis kontrol noktalarında durdurularak geçişlerine izin verilmiyor.

Yetkililer, sürücülerin çığ riski nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı
Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

Yaşam

Kar yağışını sanata ve mutluluğa dönüştürdüler: Çocuklar istedi baba, kardan ‘Kız Kulesi’yaptı

İstanbul’a artık neden eskisi gibi kar yağmıyor?
İstanbul’a artık neden eskisi gibi kar yağmıyor?

Yaşam

İstanbul’a artık neden eskisi gibi kar yağmıyor?

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller
Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

Eğitim

Kar yağışı etkisini sürdürüyor! İşte yarın okulların tatil olduğu iller

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23