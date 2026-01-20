Kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı!

  • İSTANBUL
Kop Dağı Geçidi’nde sabaha karşı düşen çığ sonrası Bayburt–Erzurum kara yolu trafiğe kapatılırken, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine izin verilmiyor.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

