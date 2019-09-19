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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 08:30
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma  TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde bulunan Belevi Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun Batı-Adana-Osmaniye kavşaklarındaki (Ayrancı Tüneli mevkisi) genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 14-19. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İskilip-Çankırı yolunun 37-41. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometrelerindeki Kopmuş Tüneli çıkış mevkisindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yalvaç-Gelendost Kavşağı yolunun 15-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Yalvaç istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 08:30
  1. Osmaniye
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Çankırı
  6. Adana
  7. Aydın-İzmir Otoyolu
  8. Ankara Çevre Otoyolu
  9. TEM Otoyolu
  10. İzmit Doğu-Adapazarı
  11. TAG Otoyolu

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