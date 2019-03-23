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Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinin Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çivril-Denizli yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gemlik-Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle yolun belirli kesimlerinde trafik servis yolundan tek şeritten sağlanıyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 08:47
  1. Şırnak
  2. Trabzon
  3. Nevşehir
  4. Konya
  5. Kırşehir
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Hakkari
  9. Gümüşhane
  10. Denizli
  11. Bursa
  12. Ankara
  13. Karayolları Genel Müdürlüğü
  14. yol durumu bülteni

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