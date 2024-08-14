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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Yeniakit Publisher
2024-08-14 08:31:00 -
Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Pamukova-Mekece yolunun Sapanca istikameti 13. kilometresinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Bornova-Karşıyaka kesimi 8-16. kilometrelerinde trafik yoğunluğunun olmadığı saatlerde köprü onarım çalışması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Geçişi) İstanbul istikametinde tünel portal yapısını uzatma ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.

Korkuteli-Elmalı yolu, 28. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21, Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
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Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle ulaşım saat 18.00'e kadar her iki yönde tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 27-28. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

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