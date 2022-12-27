  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 08:42:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 30-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde (Çorlu istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Esenboğa Havalimanı ayrımı-Çubuk-Şabanözü yolunun 15-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya, toprak düşme riskine karşı dikkatli seyretmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 1-3. kilometrelerinde kaldırım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım sol şeritten sağlanacak.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Koçarlı-Cincin-Aydın yolunun 48-49. kilometrelerinde (Çakırbeyli mevkisi), Adnan Menderes Müzesi turizm yolu yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 31 Aralık'a kadar her iki yöndeki tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Uşak-Ulubey-Eşme yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23