Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 30-41. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde (Çorlu istikameti) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Esenboğa Havalimanı ayrımı-Çubuk-Şabanözü yolunun 15-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya, toprak düşme riskine karşı dikkatli seyretmeleri gerekiyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 1-3. kilometrelerinde kaldırım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım sol şeritten sağlanacak.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Koçarlı-Cincin-Aydın yolunun 48-49. kilometrelerinde (Çakırbeyli mevkisi), Adnan Menderes Müzesi turizm yolu yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 31 Aralık'a kadar her iki yöndeki tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Uşak-Ulubey-Eşme yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.