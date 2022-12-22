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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 08:18:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Refahiye-İliç yolunun 66-68, Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

 

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